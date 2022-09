Regina Elisabetta, l’attesa della notizia guida le news in tutto il mondo (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – l’attesa della ‘notizia’ guida le news in tutto il mondo. Sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta titolano tutte le maggiori testate internazionali online. Nessuno si spinge a ipotizzare un imminente annuncio della morte della sovrana e quasi tutti si muovono con cautela, seguendo la linea dettata dalla stampa britannica. Ecco le scelte, in questo momento dei siti più influenti. The Times: “Royal Family head to Balmoral amid concern for Queen”. La famiglia reale si sposta a Balmoral, preoccupazione per la Regina. BBC: “Royal Family gathers at Balmoral amid concerns for Queen’s health”. La famiglia reale si riunisce a Balmoral, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –leinil. Sulle condizioni di salutetitolano tutte le maggiori testate internazionali online. Nessuno si spinge a ipotizzare un imminente annunciomortesovrana e quasi tutti si muovono con cautela, seguendo la linea dettata dalla stampa britannica. Ecco le scelte, in questo momento dei siti più influenti. The Times: “Royal Family head to Balmoral amid concern for Queen”. La famiglia reale si sposta a Balmoral, preoccupazione per la. BBC: “Royal Family gathers at Balmoral amid concerns for Queen’s health”. La famiglia reale si riunisce a Balmoral, ...

