Regina Elisabetta II: morta a 96 anni la sovrana del Regno Unito

Oggi è morta Elisabetta II: le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore destando grande preoccupazione in tutto il paese. La Regina Elisabetta II è morta oggi, 8 settembre 2022: l'annuncio è stato dato, con un tweet, dalla famiglia reale, poi ripreso dalle Agenzie di Stampa, rispettando il protocollo della cosiddetta Operazione Unicorno. Le condizioni della regnante più longeva del Regno Unito erano peggiorate nelle ultime ore ed era tenuta sotto costante sorveglianza medica. Elisabetta II era nata il 21 aprile 1926 a Londra, primogenita del re Giorgio VI. Dopo l'abdicazione di Edoardo VIII nel 1936, il padre era diventato Re ed Elisabetta la più probabile erede al trono. Nel castello di Windsor è stata educata allo studio ...

