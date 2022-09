Medico trovato morto nella sua auto: Marco, 27 anni, aveva appena finito il turno (Di giovedì 8 settembre 2022) Un malore improvviso e Marco Tiberi si accascia al volante della sua auto e muore. aveva 27 anni e appena finito il turno in ambulatorio. Per il giovane Medico non c’è stato niente da fare: quando i passanti e i commercianti di Sant’Orso, in provincia di Fano, si sono accorti che qualcosa che non andava, vista la portiera aperta, purtroppo era già morto. L’intervento del 118, per quanto immediato, non è servito. Hanno provato a rianimarlo per 40 minuti, poi hanno dovuto accertare la morte di Marco Tiberi, che non ha fatto in tempo nemmeno a mettere in moto l’auto che l’avrebbe portato a casa dopo il solito turno pomeridiano in ambulatorio. Marco Tiberi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Un malore improvviso eTiberi si accascia al volante della suae muore.27ilin ambulatorio. Per il giovanenon c’è stato niente da fare: quando i passanti e i commercianti di Sant’Orso, in provincia di Fano, si sono accorti che qualcosa che non andava, vista la portiera aperta, purtroppo era già. L’intervento del 118, per quanto immediato, non è servito. Hanno provato a rianimarlo per 40 minuti, poi hanno dovuto accertare la morte diTiberi, che non ha fatto in tempo nemmeno a mettere in moto l’che l’avrebbe portato a casa dopo il solitopomeridiano in ambulatorio.Tiberi, ...

viverefano : Sale in auto e muore: Marco, giovane medico, trovato senza vita a soli 27 anni. Aveva appena finito il turno… - TerenikB : @itsmeback_ Il mio medico (recente, perché quello che ho avuto per tanti anni è andato in pensione) ha insistito pa… - rumba_magica : RT @humarius: @huchukato @Pienaesatura1 “Ma lo prendo da quarant’anni” E in 40 anni non ha trovato mezz’ora per sentire il medico.. - humarius : @huchukato @Pienaesatura1 “Ma lo prendo da quarant’anni” E in 40 anni non ha trovato mezz’ora per sentire il medico.. - Erica55902833 : @francescoelia61 @RandonTizi @Vycril2 @Cartabellotta @LucioMalan Sono tutti medici, biologi… tutti… poi chi la pens… -

