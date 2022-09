Jeep - Avenger | ecco la nuova B-Suv

(Di giovedì 8 settembre 2022) Nel "4xe Day" laha annunciato i suoi piani per unafase che condurrà all'elettrificazione completa della gamma. Tanto che, entro il 2030, il marchio americano venderà in Europa solo veicoli 100% a batteria. Una fase che passerà attraverso la presentazione, da qui al 2025, di quattro nuove Suv, anche full electric, destinate in primis ai mercati nordamericano ed europeo. Emissioni zero. Se non è una rivoluzione questa, per il marchio offroad più cool del pianeta, poco ci manca. Perché, come detto, laha in agenda quattro inedite ruote alte a batteria, tre annunciate, e una ancora "avvolta" dal mistero (ma che, per deduzione, potrebbe essere la futura sostituta della Renegade). Del primo lotto faranno parte la Recon, una fuoristrada dura e pura attrezzata per percorsi estremi (anche con gommatura specifica), la Wagoneer ...

TORINO - Si chiameràil primo Suvcompletamente elettrico e arriverà in Europa già nel 2023. E' l'avanguardia di un'offensiva che prevede in totale quattro Suv completamente elettrici tra Nord America e ...Recon VEDI ANCHE, ecco la nuova baby. Solo 100% elettrica. Il video No prices were released on this SUV either. Heading for Europe next year will be the Jeep Avenger compact SUV, the brand's first fully electric vehicle. Jeep says the small Avenger, with 250 miles ...It's design incorporates a large rear wing over a sloping back end. In Europe, Jeep will offer the Avenger, a compact electric SUV smaller than the current Jeep Renegade, the smallest model Jeep