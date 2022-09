Il Napoli ha indicato la strada a Juventus e Inter (Di giovedì 8 settembre 2022) La prima settimana di Champions League è stata archiviata. Esordio amaro per Juventus e Inter, gli unici a sorridere sono gli uomini di Luciano Spalletti. Il risultato più inaspettato assieme alla sconfitta del Chelsea contro la Dinamo Zagabria, un poker che farà storia. In questo momento il Napoli ha indicato, anzi spiegato, all’Inter e alla Juventus come giocare in Europa. per le prossime gare? Quella di ieri è stata la migliore gara del Napoli sotto la gestione di Luciano Spalletti. L’avversario era il Liverpool, uno dei club più iconici del calcio mondiale. I Reds non arrivavano nelle migliori condizioni possibili, ma non è un’attenuante per il Napoli. I partenopei non hanno guardato al blasone o al nome, sono scesi in campo consapevoli dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 settembre 2022) La prima settimana di Champions League è stata archiviata. Esordio amaro per, gli unici a sorridere sono gli uomini di Luciano Spalletti. Il risultato più inaspettato assieme alla sconfitta del Chelsea contro la Dinamo Zagabria, un poker che farà storia. In questo momento ilha, anzi spiegato, all’e allacome giocare in Europa. per le prossime gare? Quella di ieri è stata la migliore gara delsotto la gestione di Luciano Spalletti. L’avversario era il Liverpool, uno dei club più iconici del calcio mondiale. I Reds non arrivavano nelle migliori condizioni possibili, ma non è un’attenuante per il. I partenopei non hanno guardato al blasone o al nome, sono scesi in campo consapevoli dei ...

