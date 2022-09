GOD SAVE THE QUEEN. LA REGINA ELISABETTA II E LA PASSIONI DI UNA VITA (Di giovedì 8 settembre 2022) La fine di un’era. La REGINA ELISABETTA II si è spenta nella serata odierna, più precisamente alle ore 19.33 dell’8 Settembre. A rendere nota la notizia è stato Sir Christopher Geidt, segretario privato di Sua Maestà, che ha telefonato al neo nominato Primo Ministro britannico Liz Truss, pronunciando le parole “London Bridge is Down”, letteralmente “il ponte di Londra è caduto”, messaggio in codice per annunciare il decesso di ELISABETTA e l’inizio dell’operazione London Bridge, che sarà attuata nei prossimi giorni. ELISABETTA aveva una passione sfegatata per lo sport e una grande passione per le corse dei cavalli. L’ex, ormai, REGINA del Regno Unito possedeva un grande attrazione verso i cavalli, il suo vero hobby, il suo divertimento, la sua grande passione. Nei precedenti anni la ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 8 settembre 2022) La fine di un’era. LaII si è spenta nella serata odierna, più precisamente alle ore 19.33 dell’8 Settembre. A rendere nota la notizia è stato Sir Christopher Geidt, segretario privato di Sua Maestà, che ha telefonato al neo nominato Primo Ministro britannico Liz Truss, pronunciando le parole “London Bridge is Down”, letteralmente “il ponte di Londra è caduto”, messaggio in codice per annunciare il decesso die l’inizio dell’operazione London Bridge, che sarà attuata nei prossimi giorni.aveva una passione sfegatata per lo sport e una grande passione per le corse dei cavalli. L’ex, ormai,del Regno Unito possedeva un grande attrazione verso i cavalli, il suo vero hobby, il suo divertimento, la sua grande passione. Nei precedenti anni la ...

