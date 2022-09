Covid, il monitoraggio settimanale di Gimbe (Di giovedì 8 settembre 2022) I DATI 08 settembre 2022 11:47 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 settembre 2022) I DATI 08 settembre 2022 11:47 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...

MarianoDePersio : RT @rtl1025: ??Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per #Covid. Dal 31 agosto al 6 settembre i ricoveri in area medica vedono un -… - GIMBE : RT @rtl1025: ??Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per #Covid. Dal 31 agosto al 6 settembre i ricoveri in area medica vedono un -… - sforzasimona : RT @Aless_Miani: @ARPALazio @FranceskoNew @CristinaCostar8 @ProfPBianchi @robersperanza @istsupsan @IaconaRiccardo @nelloscavo @petergomezb… - CorriereUmbria : Covid, il rapporto settimanale: nuovi casi in lieve discesa, diminuiscono ancora i ricoveri #covid #gimbe… - rtl1025 : ??Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per #Covid. Dal 31 agosto al 6 settembre i ricoveri in area medica… -