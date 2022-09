Concorsi Comune Napoli, 251 tecnici diplomati e laureati (Di giovedì 8 settembre 2022) Nuove assunzioni di personale tecnico al via nella regione Campania con i Concorsi Comune Napoli. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 per la copertura di 1394 posti complessivi a tempo pieno e indeterminato, di cui 251 riservati a Istruttori tecnici e Istruttori direttivi tecnici, distribuiti come di seguito: 140 posti di Istruttore tecnico, categoria C, di cui: – 100 da assegnare al Comune di Napoli (di cui 5 figure a tempo determinato) – 40 da assegnare alla Città Metropolitana di Napoli 111 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui: – 86 da assegnare al Comune di Napoli (di cui 24 a tempo determinato) – 25 da assegnare alla Città Metropolitana di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 8 settembre 2022) Nuove assunzioni di personale tecnico al via nella regione Campania con i. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 per la copertura di 1394 posti complessivi a tempo pieno e indeterminato, di cui 251 riservati a Istruttorie Istruttori direttivi, distribuiti come di seguito: 140 posti di Istruttore tecnico, categoria C, di cui: – 100 da assegnare aldi(di cui 5 figure a tempo determinato) – 40 da assegnare alla Città Metropolitana di111 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui: – 86 da assegnare aldi(di cui 24 a tempo determinato) – 25 da assegnare alla Città Metropolitana di ...

