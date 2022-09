Comune di La Spezia: Concorso per 2 Istruttori Direttivi Culturali (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Comune di La Spezia ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 2 Profili Professionali come Istruttore Direttivo Culturale, Categoria D, posizione economica 1. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore direttivo culturale, categoria D, posizione economica 1. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia del bando integrale é pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet: http://www.Comune.laSpezia.it/ . Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 6 ottobre 2022 Gazzetta ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildi Laha indetto unPubblico per l’assunzione di 2 Profili Professionali come Istruttore Direttivo Culturale, Categoria D, posizione economica 1. Bando diE' indettopubblico, per esami, per due posti di istruttore direttivo culturale, categoria D, posizione economica 1. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia del bando integrale é pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet: http://www..la.it/ . Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 6 ottobre 2022 Gazzetta ...

