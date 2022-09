Chelsea, Boehly si togli qualche sassolino dalla scarpa: ‘Tuchel era un incubo’ (Di giovedì 8 settembre 2022) Come riportato da The Athletic, Boehly era tutt’altro che contento di Tuchel. I rumors infatti parlano di un allenatore che in più... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Come riportato da The Athletic,era tutt’altro che contento di Tuchel. I rumors infatti parlano di un allenatore che in più...

sportli26181512 : Chelsea, Boehly si togli qualche sassolino dalla scarpa: ‘Tuchel era un incubo’: Come riportato da The Athletic, Bo… - napolista : Il #Chelsea ufficializza l’arrivo di #Potter, l’allenatore firma un contratto quinquennale Todd Boehly: «Si adatta… - FilippoRocchi1 : Dalla #UCL vinta all'arrivo di #Boehly: la storia con il @ChelseaFC di Thomas #Tuchel #CFC - OdeonZ__ : Prima gli paga un mercato da 315 milioni, poi lo esonera: cos’è successo tra Boehly e Tuchel… - bettassad : @_thegod_father se pottee va bene il chelsea va bene, se va male posso insultare boehly e continuare a rimpiangere tuchel, non perdo mai -