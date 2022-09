Vuelta 2022: Rigoberto completa il tris (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il colombiano Rigoberto Uran (EF Education Easy Post) ha vinto la diciassettesima tappa della 77ma Vuelta Espana, disputata lungo 162 chilometri in Extremadura da Aracena a Monasterio de Tentudia, prevalendo su un gruppo ristretto al termine della salita finale. La medaglia d’argento olimpica di Londra 2012 ha preceduto il francese Quentin Pacher (Groupama FDJ) con lo spagnolo Jesus Herrada (Cofidis) che ha guadagnato la terza moneta, staccato di due secondi. Uran con questo successo entra nel ristretto gruppo di corridori capaci di vincere almeno una frazione in ciascuno dei tre grandi giri. Non ci sono state variazioni in una classifica generale che era stata modificata in mattinata dal ritiro del secondo in graduatoria, Primoz Roglic (Jumbo Visma). Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) resta solido in maglia roja con un vantaggio di 2’01” sullo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il colombianoUran (EF Education Easy Post) ha vinto la diciassettesima tappa della 77maEspana, disputata lungo 162 chilometri in Extremadura da Aracena a Monasterio de Tentudia, prevalendo su un gruppo ristretto al termine della salita finale. La medaglia d’argento olimpica di Londra 2012 ha preceduto il francese Quentin Pacher (Groupama FDJ) con lo spagnolo Jesus Herrada (Cofidis) che ha guadagnato la terza moneta, staccato di due secondi. Uran con questo successo entra nel ristretto gruppo di corridori capaci di vincere almeno una frazione in ciascuno dei tre grandi giri. Non ci sono state variazioni in una classifica generale che era stata modificata in mattinata dal ritiro del secondo in graduatoria, Primoz Roglic (Jumbo Visma). Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) resta solido in maglia roja con un vantaggio di 2’01” sullo ...

