Perché la Cina accusa gli Stati Uniti di attacchi cyber (Di mercoledì 7 settembre 2022) Infrastrutture aeronautiche e spaziali universitarie nel mirino degli hacker secondo Pechino La Cina ha accusato l'NSA, l'agenzia per la sicurezza nazionale americana, di aver violato un'università finanziata dal governo con programmi di ricerca aeronautica e spaziale. Secondo Bejing, l'NSA avrebbe preso di mira la Northwestern Polytechnical University di Xi'an. E non sarebbe il primo. Per il governo cinese, negli ultimi anni … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 7 settembre 2022) Infrastrutture aeronautiche e spaziali universitarie nel mirino degli hacker secondo Pechino Lahato l'NSA, l'agenzia per la sicurezza nazionale americana, di aver violato un'università finanziata dal governo con programmi di ricerca aeronautica e spaziale. Secondo Bejing, l'NSA avrebbe preso di mira la Northwestern Polytechnical University di Xi'an. E non sarebbe il primo. Per il governo cinese, negli ultimi anni …

rubio_chef : Si può parlare male di Libia, Usa, Italia, Palestina, Libano, Siria, Pakistan, Afganistan, Cina, Russia, Francia, I… - FFiamengo : RT @iuvinale_n: La #Zakarova ha detto agli italiani di non contare sulla #Cina perché li abbiamo offesi. Cara matrioska, noi dei #cinesi ce… - hiboss_hiboss : RT @hidekitojo1234: 2/2 un altro paese, chessò, la Cina!? È possibile per noi determinare queste scelte? Se la risp è no, allora non siamo… - Lialacor : RT @iuvinale_n: La #Zakarova ha detto agli italiani di non contare sulla #Cina perché li abbiamo offesi. Cara matrioska, noi dei #cinesi ce… - janfri51 : @Pietro_Otto I russi non hanno niente che ci interessa possono fare scambi con la Cina perché tutte e due sono dei… -