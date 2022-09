Onu: 14 milioni di ucraini in fuga dalla guerra | Gas, von der Leyen: "Ue proporrà il price cap" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente russo: 'Stop a gas e petrolio se impongono un tetto al prezzo'. Erdogan: 'L'Occidente provoca la Russia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente russo: 'Stop a gas e petrolio se impongono un tetto al prezzo'. Erdogan: 'L'Occidente provoca la Russia e ...

rtl1025 : ???? 'Oltre 6,9 milioni di persone sono sfollate internamente in #Ucraina'. Lo ha detto il capo degli affari politici… - VedeleAngela : Responsabile ONU dell'UNRWA Lazzarini ha parlato di 'diritto a una vita dignitosa per i palestinesi e della necess… - annamariamoscar : INQUINAMENTO E CLIMA, ONU: “PENA” PER CENTINAIA DI MILIONI DI PERSONE - InfoMarittime : La stima, basata sui dati dell'ONU, è di 3 milioni di tonnellate di cereali in più quest'anno rispetto alla media - mauriziocascel1 : RT @ricupero_fabio: I Khmer Rossi fecero la campagna di 'purificazione': uccisero 2 milioni di civili nei cosiddetti 'campi della morte'. I… -