MotoGP | frattura del mignolo della mano sinistra per Aleix Espargarò

Non si sono conclusi nel migliore dei modi i test di Misano Adriatico per lo spagnolo Aleix Espargarò, centauro di Aprilia che quest'oggi ha rimediato una frattura del mignolo della mano sinistra in seguito ad una caduta in uno dei punti più veloci dell'impianto dedicato a Marco Simoncelli. Il catalano ha perso il controllo della propria moto nel corso del 38° passaggio della giornata, un episodio che si è verificato dopo aver siglato il crono di 1.31.333. Dopo una prima visita in Italia, il fratello di Pol Espargarò si recherà alla Clinica Dexeus di Barcellona per altri accertamenti in vista della tappa in Aragona, che si terrà nel fine settimana del 18 settembre. Il compagno di squadra dell'iberico ...

