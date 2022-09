LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Primoz Roglic si ritira! Come cambia la classifica (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA classifica DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI Roglic Primoz Roglic SI RITIRA 10.08 A questo punto tra spagnoli tallonano Remco Evenepoel in classifica: il belga comanda con 2’01” su Enric Mas, il suo rivale più pericoloso, 4’49” su Juan Ayuso e 5’16” su Carlos Rodriguez. 5° a 5’24” il colombiano Miguel Angel Lopez. 10.05 Buongiorno amici di OA Sport. É da poco arrivata la notizia che Primoz Roglic oggi non ripartirà a causa della caduta di ieri. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo sloveno hanno escluso fratture, tuttavia il dolore è troppo forte per consentirgli di gareggiare in maniera competitiva. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVADELLADOPO IL RITIRO DISI RITIRA 10.08 A questo punto tra spagnoli tallonano Remco Evenepoel in: il belga comanda con 2’01” su Enric Mas, il suo rivale più pericoloso, 4’49” su Juan Ayuso e 5’16” su Carlos Rodriguez. 5° a 5’24” il colombiano Miguel Angel Lopez. 10.05 Buongiorno amici di OA Sport. É da poco arrivata la notizia chenon ripartirà a causa della caduta di ieri. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo sloveno hanno escluso fratture, tuttavia il dolore è troppo forte per consentirgli di gareggiare in maniera competitiva. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

