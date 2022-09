LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 20 chilometri al traguardo, si avvicina la salita finale (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 16.32 Si portano alle sue spalle Bob Jungels (AG2R Citroen) e Quentin Pacher (Groupama – FDJ). 16.31 E ci riprova Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), che prova a portarsi qualcuno dietro. 16.30 Abbiamo appena superato il cartello dei -20 dal traguardo. 16.27 Nella salita finale il tratto più complicato è rappresentato dagli ultimi 4 chilometri, sempre attorno all’8%. Sulle prime rampe si toccherà però anche la doppia cifra. 16.24 Clement Champoussin e Bob Jungels (AG2R Citroën Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Alessandro De ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 16.32 Si portano alle sue spalle Bob Jungels (AG2R Citroen) e Quentin Pacher (Groupama – FDJ). 16.31 E ci riprova Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), che prova a portarsi qualcuno dietro. 16.30 Abbiamo appena superato il cartello dei -20 dal. 16.27 Nellail tratto più complicato è rappresentato dagli ultimi 4, sempre attorno all’8%. Sulle prime rampe si toccherà però anche la doppia cifra. 16.24 Clement Champoussin e Bob Jungels (AG2R Citroën Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Alessandro De ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: -40 dal traguardo fuga con De Marchi Soler e Jungels con 7? -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi Jungels e Soler nella fuga di giornata gruppo a 3’30”… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi Jungels e Soler nella fuga di giornata gruppo a 3’30”… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: partita la diciassettesima frazione ritirati Roglic Conca e Coq… - SpazioCiclismo : Segui con noi la tappa di oggi de #LaVuelta22: appuntamento alle 13:05. -