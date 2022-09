La voce profonda delle emozioni nell’Espressionismo Astratto di Shannon Dearth

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Raccontare tutto ciò che appartiene al mondo interiore senza doversi attenere a regole espressive accademiche è l’imperativo di un considerevole gruppo di creativi che desiderano lasciar fuoriuscire in maniera impulsiva e spontanea le sensazioni che percepiscono dall’esterno e che costituiscono uno spunto di riflessione e di analisi non solo di ciò che circonda l’individuo ma anche della sua reazione agli accadimenti i quali inevitabilmente poi spingono per essere comunicati. La modalità esecutiva deve essere tanto libera quanto personale perché in fondo costituisce un’interpretazionecircostanze sulla base della singola sensibilità, di conseguenza l’autonomia espressiva e l’indefinitezzaimmagini costituiscono un mezzo indispensabile per lasciar fluire un universo interiore troppo complesso per essere rappresentato da una raffigurazione ...