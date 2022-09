Juventus, infortunio Pogba: il francese mette nel mirino un big match per il rientro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo l’operazione, Pogba lavora al recupero dall’infortunio. Il centrocampista della Juventus ha messo nel mirino un big match Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Paul Pogba, a seguito dell’operazione per risolvere il problema al menisco che si porta dietro da un paio di mesi. Il francese non tornerà prima di otto settimane, mettendo nel mirino però la gara con l’Inter di inizio novembre, tra le ultime prima dello stop per il tanto atteso Mondiale. Ma l’importante, si evidenzia, è che torni a disposizione della Juventus, come ribadito anche dall’a.d. Arrivabene ieri sera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo l’operazione,lavora al recupero dall’. Il centrocampista dellaha messo nelun bigIl Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Paul, a seguito dell’operazione per risolvere il problema al menisco che si porta dietro da un paio di mesi. Ilnon tornerà prima di otto settimane,ndo nelperò la gara con l’Inter di inizio novembre, tra le ultime prima dello stop per il tanto atteso Mondiale. Ma l’importante, si evidenzia, è che torni a disposizione della, come ribadito anche dall’a.d. Arrivabene ieri sera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positi… - DiMarzio : #UCL, #PSGJuve | Le parole di #Arrivabene sull'infortunio di #Pogba - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: INFORTUNIO POGBA, Professor Rossi: “La terapia - MondoBN : INFORTUNIO POGBA, Professor Rossi: “La terapia - ZonaBianconeri : RT @BakerTheMeglio: Non mi aspettavo un #Pogba protagonista alla #Juventus. Ho amici tifosi del #Manchester che da anni lo giudicano un ex… -