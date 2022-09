Inter - Bayern Monaco 0 - 2: decidono il capolavoro di Sané e l'autogol di D'Ambrosio (Di mercoledì 7 settembre 2022) MILANO - L'Inter non riscatta il pesante ko in campionato nel derby contro il Milan e cade in casa all'esordio stagionale in Champions League con il Bayern Monaco . Inzaghi rivoluziona l'undici ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 settembre 2022) MILANO - L'non riscatta il pesante ko in campionato nel derby contro il Milan e cade in casa all'esordio stagionale in Champions League con il. Inzaghi rivoluziona l'undici ...

MatteoBarzaghi : Inter-Bayern. Indiscrezioni confermate. Ufficiale ?? Curiosità dalla distinta: il capitano sarà D’Ambrosio… - Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - ClaMarchisio8 : Il #Bayern è squadra davvero tosta e merita la vittoria, ma l'#inter ha avuto le occasioni per poterla pareggiare.… - Sanfra1407 : Il Bayern Monaco è una squadra che compete per vincere la Champions League, noi no. Stasera il divario era abbastan… - GiacomoPiazza5 : @fayeval90 Il Bayern poteva tranquillamente farne altri due in ciabatte, troppo superiore. Una sola occasione per l… -