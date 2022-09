Il signore delle formiche di Amelio. L'amore omosessuale contro l'ottusità di un paese (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gianni Amelio è un habitué della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo L’Osella nel 1994 con Lamerica, il Leone d’Oro del 1998 con Così ridevano e altre partecipazioni, il regista di Hammamet è tornato in concorso al Lido con Il signore delle formiche (dall'8 settembre al cinema). Doveva essere un documentario su Aldo Braibanti, il drammaturgo e poeta che negli anni ’60 fu accusato per aver plagiato, ovvero per aver sottomesso alla sua volontà in senso fisico e psicologico un allievo appena diciottenne. Amelio alza l’asticella e decide di farne un film con Luigi Lo Cascio perfetto nella parte. Il caso fece scalpore e Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione. Fu l’unico e il solo italiano che nella storia del nostro paese venne incarcerato per plagio: dopo il suo caso fu ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gianniè un habitué della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo L’Osella nel 1994 con Lamerica, il Leone d’Oro del 1998 con Così ridevano e altre partecipazioni, il regista di Hammamet è tornato in concorso al Lido con Il(dall'8 settembre al cinema). Doveva essere un documentario su Aldo Braibanti, il drammaturgo e poeta che negli anni ’60 fu accusato per aver plagiato, ovvero per aver sottomesso alla sua volontà in senso fisico e psicologico un allievo appena diciottenne.alza l’asticella e decide di farne un film con Luigi Lo Cascio perfetto nella parte. Il caso fece scalpore e Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione. Fu l’unico e il solo italiano che nella storia del nostrovenne incarcerato per plagio: dopo il suo caso fu ...

