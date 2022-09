Il “Ponte dei sospiri” da Venezia a Messina

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 6 settembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Quello della Laguna, esiste dal 1603 realizzato dall’architetto Antonio Contin (costruito in stile barocco con pietra di Istria). Quello sullo Stretto calabro-siculo, è ancora tutto da “inventare” (anche se sono già molti decenni che si studia la natura dei luoghi, si fanno progetti, si affidano incarichi e si pagano costose commissioni). Ci si ricorda di lui solo quando diventa oggetto di spasmodica ricerca di consenso elettorale tanto più oggi che, in Sicilia, si vota insieme per i due Parlamenti: nazionale e regionale. Ogni partito lo mette in programma e lo sbandiera sperando così di fare un pieno di schede. MARTIRIO E SOFFERENZA. Dal lungomare di Riva degli Schiavoni si vede un’opera architettonica di grande pregio e fascino perché ...