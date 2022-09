Il contributo di ItaliaOnline alla storia di internet in Italia | RAM – La Rete a Memoria

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora una volta, RAM ci permette di ripercorrere le tappe che hanno portato a fare ladiin. Il progetto di, che all’inizio degli anni Novanta era una start-up e che oggi rappresenta una realtà consolidata, rappresenta sicuramente una delle pietre miliari dello sviluppo tecnologico e digitale del nostro Paese. Non fosse altro perché proprio attraversoha iniziato a entrare nelle case deglini e nelle principali aziende che, a quell’altezza cronologica, avevano una particolare attenzione all’innovazione e allo sviluppo. Marcella Logli, che è stata responsabile marketing e comunicazione del progetto, ci ha spiegato cosa significava far parte della realtà che ha contribuito ...

Giornalettismo

Sono certo che il suosarà fondamentale per continuare il nostro percorso di sviluppo di. Ringrazio Francesco Guidotti, CFO uscente, per il lavoro svolto, con l'augurio di ...... sviluppata in aziende leader nel proprio settore - commenta l'amministratore delegato di, Roberto Giacchi - . Sono certo che il suosarà fondamentale per continuare il nostro ... ItaliaOnline e la storia di internet nel nostro Paese | Giornalettismo