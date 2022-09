Giorgia Soleri attaccata dagli haters sui social per il suo libro di poesie: “È un insulto agli scrittori” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giorgia Soleri continua a far parlare di sé. In queste ultime ore il mondo web ha preso di mira la giovane influencer fidanzata con Damiano David, frontman dei Maneskin: dapprima nel mirino delle critiche è finita la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, bollata come “incoerente” da molti dato che lei stessa aveva dichiarato attraverso un box domande su Instagram di non essere affatto attratta dal mondo del cinema: “Mi annoia tremendamente il linguaggio cinematografico”, aveva detto. Ora, invece, a destare perplessità è ancora una volta il suo libro di poesie, pubblicato qualche mese fa, dal titolo “La signorina nessuno”. Il popolo social sembra avere le idee chiare in merito: “Giorgia Soleri è il classico esempio che se una cosa non la sai fare non ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022)continua a far parlare di sé. In queste ultime ore il mondo web ha preso di mira la giovane influencer fidanzata con Damiano David, frontman dei Maneskin: dapprima nel mirino delle critiche è finita la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, bollata come “incoerente” da molti dato che lei stessa aveva dichiarato attraverso un box domande su Instagram di non essere affatto attratta dal mondo del cinema: “Mi annoia tremendamente il linguaggio cinematografico”, aveva detto. Ora, invece, a destare perplessità è ancora una volta il suodi, pubblicato qualche mese fa, dal titolo “La signorina nessuno”. Il popolosembra avere le idee chiare in merito: “è il classico esempio che se una cosa non la sai fare non ti ...

