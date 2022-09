Fiorentina-RFS, Italiano: “Vogliamo onorare una coppa che ci siamo guadagnati con sudore” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Arriviamo preparati, in Europa è difficile soprattutto quando non conosci troppo bene gli avversari. Bisogna affrontare le partite con il massimo della concentrazione. L’emozione è già stata superata con i playoffs, domani inizia un nuovo torneo. Partiamo in casa, dobbiamo cercare di fare punti e giocare come stiamo facendo. L’approccio deve essere da squadra che deve dimostrare le su capacità”. Questa l’analisi di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa della vigilia del match di Conference League contro i lettoni dell’RFS Riga. Sull’obiettivo in Conference League: “L’obiettivo è onorare questa competizione che tutti abbiamo voluto e che ci siamo guadagnati con sudore. Vogliamo andare avanti il più possibile, anche se è la terza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Arriviamo preparati, in Europa è difficile soprattutto quando non conosci troppo bene gli avversari. Bisogna affrontare le partite con il massimo della concentrazione. L’emozione è già stata superata con i playoffs, domani inizia un nuovo torneo. Partiamo in casa, dobbiamo cercare di fare punti e giocare come stiamo facendo. L’approccio deve essere da squadra che deve dimostrare le su capacità”. Questa l’analisi di Vincenzo, allenatore della, nella conferenza stampa della vigilia del match di Conference League contro i lettoni dell’RFS Riga. Sull’obiettivo in Conference League: “L’obiettivo èquesta competizione che tutti abbiamo voluto e che ciconandare avanti il più possibile, anche se è la terza ...

