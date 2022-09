Avete trovato anche voi delle mantidi in balcone? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Due specie asiatiche si stanno diffondendo nel Nord Italia: hanno due macchie bianche sulle ali e si arrampicano Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) Due specie asiatiche si stanno diffondendo nel Nord Italia: hanno due macchie bisulle ali e si arrampicano

ilpost : Avete trovato anche voi delle mantidi in balcone? - barb_edwire : Non passa giorno in cui io non mi incazzi per il classismo che tuttx rigurgitano costantemente mi disp raga avete t… - doppiavw : Per chi ha affrontato il #TestdiMedicina come me: non allarmatevi o lapidatevi. Non siete voi che l’avete trovato… - The_Last_Gasp : @meb @ItaliaViva @Azione_it @altrogiornorai1 @RaiUno Nessuno vi voleva più vedere nemmeno col binocolo. Avete trova… - scassakazz : @marattin Accordandovi con l'altro bimbominchia avete trovato il modo per sopravvivere sulle spalle dei cittadini a… -