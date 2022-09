Anna Pettinelli | dopo l’esclusione da Amici 22 in arrivo per lei un nuovo format targato Fascino? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Grandi novità lavorative inper? Stando a quanto ha svelato il portale TvBlog sembrerebbe proprio di sì. Manca ormai pochissimo al via della nuova edizione didi Maria De Filippi, che salvo problematiche e imprevisti vari, dovrebbe andare in onda da domenica 18 Settembre su Canale 5. Cast in gran parte modificato vistadi due grandissime presenze degli scorsi anni:e Veronica Peparini. Al loro posto infatti rivedremo come professoressa di canto Arisa e come professore di ballo Emanuel Lo. Ma stando a quanto riportato da TvBlog, per la conduttrice radiofonica non si tratterà di una “pausa lavorativa”. Ma anzi, da quello che si vocifera, avrà un programma tutto suo prodotto proprio dalla. ...