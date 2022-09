6 zainetti per asilo genderless per evitare i soliti rosa e blu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quando i bambini vanno all’asilo hanno bisogno di uno zainetto dove riporre giocattoli, merendine e tutti quegli oggetti che possono portare; tradizionalmente si sono sempre scelti zainetti blu per i maschi e rosa per le femmine, ma da qualche anno a questa parte sta prendendo sempre più piede l’idea di non dare tinte di genere agli zainetti, optando per qualcosa di genderless. In generale, molti genitori ormai hanno abbandonato le canoniche idee dei colori associati al sesso del figlio o della figlia, lasciando liberi i più piccoli di scegliere e di spaziare tra colori “senza genere”. Questa filosofia genderless, del resto, si riflette ad esempio anche sui nomi, che spesso diventano “unisex”. NewsMaternità 16 nomi neutri tra cui scegliere se si ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quando i bambini vanno all’hanno bisogno di uno zainetto dove riporre giocattoli, merendine e tutti quegli oggetti che possono portare; tradizionalmente si sono sempre sceltiblu per i maschi eper le femmine, ma da qualche anno a questa parte sta prendendo sempre più piede l’idea di non dare tinte di genere agli, optando per qualcosa di. In generale, molti genitori ormai hanno abbandonato le canoniche idee dei colori associati al sesso del figlio o della figlia, lasciando liberi i più piccoli di scegliere e di spaziare tra colori “senza genere”. Questa filosofia, del resto, si riflette ad esempio anche sui nomi, che spesso diventano “unisex”. NewsMaternità 16 nomi neutri tra cui scegliere se si ...

