Us Open, Berrettini si ferma ai quarti: sconfitto in 3 set dal norvegese Ruud (Di martedì 6 settembre 2022) Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini agli Us Open. Allo stadio Arthur Ashe di New York, il tennista romano ha dovuto cedere il posto alle semifinali al norvegese Casper Ruud. Con il risultato di 6-1, 6-4, 7-6 (7-4), è il numero 7 del mondo e quinta testa di serie dello Slam a passare il turno. Se dovesse vincere il torneo, Ruud diventerebbe il numero uno del mondo superando Rafael Nadal. Domani si giocheranno altri due quarti di finale, quello tra Nick Kyrigios e Karen Khachanov, e il match tra Andrej Rublev e Frances Tlafoe. Nella notte italiana di giovedì 8 settembre sarà il turno di Jannick Sinner, che sfiderà l’attuale numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Immagine di copertina: EPA/JUSTIN LANE su ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Siaidi finale il cammino di Matteoagli Us. Allo stadio Arthur Ashe di New York, il tennista romano ha dovuto cedere il posto alle semifinali alCasper. Con il risultato di 6-1, 6-4, 7-6 (7-4), è il numero 7 del mondo e quinta testa di serie dello Slam a passare il turno. Se dovesse vincere il torneo,diventerebbe il numero uno del mondo superando Rafael Nadal. Domani si giocheranno altri duedi finale, quello tra Nick Kyrigios e Karen Khachanov, e il match tra Andrej Rublev e Frances Tlafoe. Nella notte italiana di giovedì 8 settembre sarà il turno di Jannick Sinner, che sfiderà l’attuale numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Immagine di copertina: EPA/JUSTIN LANE su ...

