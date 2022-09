Unrae - Borse di studio | stage e il master di Quattroruote per dieci tesi in marketing automotive

(Di martedì 6 settembre 2022) Lavorare nel mondo dei motori, il sogno di tanti neolaureati. Per loro, c'è un'occasione da non perdere: l'l'associazione delle Case straniere presenti sul mercato italiano ha messo in palio 10diriservate alle miglioridi laurea inautomobilistico. Secondo il regolamento, l'iniziativa è rivolta a coloro che si sono laureati tra l'1 ottobre 2021 e lo scorso 31 luglio con un punteggio di almeno 105/110. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Il premio. I vincitori riceveranno una somma di 1.200 euro e potranno partecipare a unosemestrale presso una delle Case automobilistiche associate all'. Non solo: gli stessi vincitori verranno iscritti alin...

