Shaila Gatta, il selfie fa girare la testa ai fan | Che fisico (Di martedì 6 settembre 2022) I fan di Shaila Gatta sono rimasti a bocca aperta davanti alla foto della ballerina: avete visto il selfie che si è scattata? Guardate che fisico pazzesco. L’ex velina mora non manca mai di catturare tutta l’attenzione su di sé. Ancora una volta al centro c’è uno scatto a dir poco pazzesco, avete visto di L'articolo Shaila Gatta, il selfie fa girare la testa ai fan Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 6 settembre 2022) I fan disono rimasti a bocca aperta davanti alla foto della ballerina: avete visto ilche si è scattata? Guardate chepazzesco. L’ex velina mora non manca mai di catturare tutta l’attenzione su di sé. Ancora una volta al centro c’è uno scatto a dir poco pazzesco, avete visto di L'articolo, ilfalaai fan Chechemusica.it.

infoitcultura : Shaila Gatta, ma il costume c'è? Il lato 'B' è da censura - infoitcultura : Shaila Gatta è ancora in spiaggia: solo il perizoma la copre! - Luca_zone : Lo dico, è da troppo tempo che devo dirlo: se ci fossero ancora i varietà e i soldi per fare quel tipo di TV l’ered… - zazoomblog : Shaila Gatta con il due pezzi manda tutti in tilt Curve pazzesche - #Shaila #Gatta #pezzi #manda #tutti - zazoomblog : Shaila Gatta fisico scolpito in vacanza Lato B mozzafiato - #Shaila #Gatta #fisico #scolpito -