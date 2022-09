SALISBURGO-MILAN | Top e Flop rossoneri | le pagelle News

AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : Il #Milan è arrivato allo stadio del #Salisburgo @MilanNewsit #ChampionsLeague - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - 11contro11 : #Salisburgo-#Milan (1-1), Pioli: 'Buon risultato' #ChampionsLeague #11contro11 - boats_459 : @corsaroll @ChampionsLeague @juventusfc @PSG_inside @acmilan @RedBullSalzburg In realtà la Juve ha perso, ma consid… -

Ilparte con un pari aIlesordisce con un pareggio nella nuova stagione di Champions League, non riuscendo ad andare oltre un 1 - 1 in casa del. Ci pensa ...... (57' Dest 6 : esordio con la maglia delnon certo in Champions League che ha giocato con ... Ilè una squadra vera e Pioli non gli fa rischiare niente. Ma quando può andare in avanti si ...Un punto per due. Milan e Juve inaugurano la Champions delle italiane e raccolgono il minimo consentito. Ma non bisogna dar troppo retta ai ...CHAMPIONS LEAGUE - Il commento a caldo del tecnico del Milan dopo il pareggio 1-1 in trasferta contro il Salisburgo nella prima giornata del girone E ...