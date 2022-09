Previsioni meteo, torna il caldo africano (Di martedì 6 settembre 2022) Questa settimana le temperature saliranno fino a 40°C all'estremo Sud, piogge e temporali al Nord, in spostamento verso il Centro Leggi su repubblica (Di martedì 6 settembre 2022) Questa settimana le temperature saliranno fino a 40°C all'estremo Sud, piogge e temporali al Nord, in spostamento verso il Centro

ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 32° C e minima di 20° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 06/09/2022 09:00 - LAMMA - - TgrRaiFVG : #Buongiorno, ecco le previsioni meteo dell’@ARPAFVG per la giornata odierna. - tempoitaliait : Meteo molto caldo, ma con intrusione di forti temporali. Estate infinita, per ora - TuttoSuRoma : Previsioni meteo #Roma e Lazio 6 settembre: cielo nuvoloso ma temperature ancora sopra i 30 gradi -