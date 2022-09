Termy73 : @Enrzak @LocoLoconte Anche l’interno è da vedere…tra Barbagia e Ogliastra abbiamo uno dei canyon più profondi d’Europa, Gorropu. -

Vanity Fair Italia

Per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Marta Violante presenta Alvurare: ambientato tra, il corto si muove fra diverse vedute del Supramonte, evocando ...Viaggiando per la Sardegna, ed in particolare nella 'blue zone' che dallaarriva al mare dell', Convertini incontrera' i massimi esperti italiani della materia ma, soprattutto, ... Ogliastra e Barbagia: libere donne in libera terra Sulle orme di Grazia Deledda, Maria Lai, Ruth Guggenheim Nivola, le cui loro storie riflettono il destino di una Sardegna che si estende dal Gennargentu al mare. In parte ancora misteriosa, certamente ...La showgirl Michelle Hunziker ha fatto visita in questi giorni al Museo del Costume di Nuoro. Gli scatti che la vedono intenta a sfogliare libri e cataloghi all’interno della nota struttura nuorese, s ...