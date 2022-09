No! Questa foto non mostra un “matrimonio nazista ucraino” (è stata scattata in Russia e poi modificata) (Di martedì 6 settembre 2022) Circola la foto di un matrimonio dove i presenti effettuano il saluto nazista con dietro di loro la bandiera ucraina. Secondo coloro che la diffondono, si tratterebbe di un matrimonio ucraino nazista, proseguendo la narrazione del Cremlino sull’invasione russa in Ucraina. In realtà, la foto è stata alterata con un programma di fotoritocco e i presenti non sono ucraini. Per chi ha fretta La foto viene spacciata per un matrimonio nazista ucraino. La foto circola almeno dal 2016. La bandiera ucraina è un fotoritocco, l’originale è la bandiera dell’Impero russo. La foto è stata ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Circola ladi undove i presenti effettuano il salutocon dietro di loro la bandiera ucraina. Secondo coloro che la diffondono, si tratterebbe di un, proseguendo la narrazione del Cremlino sull’invasione russa in Ucraina. In realtà, laalterata con un programma diritocco e i presenti non sono ucraini. Per chi ha fretta Laviene spacciata per un. Lacircola almeno dal 2016. La bandiera ucraina è unritocco, l’originale è la bandiera dell’Impero russo. La...

