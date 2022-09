Mafia | torna in cella uno dei “fedelissimi” del boss latitante Messina Denaro | “Ha ricostruito la rete di fiancheggiatori” 35 arresti | 70 perquisizioni

(Di martedì 6 settembre 2022) Si stringe il cerchio attorno al superMatteo. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno eseguito questa mattina 70 misure cautelari emesse dal gip di Palermo su richiesta dalla locale Direzione Distrettuale Antinei confronti di altrettanti soggetti, 35 dei quali gravemente indiziati, ritenutidele accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d’azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Continuano quindi, senza sosta, gli sforzi degli investigatori per individuare e arrestare, ildi Cosa Nostra ...

Torna in cella uno dei fedelissimi di Messina Denaro L'indagine dei carabinieri sulla rete di ... La mafia trapanese, sottolineano gli inquirenti, controlla il tessuto economico - sociale della provincia; condiziona la libertà degli incanti; gestisce, in forma pressoché monopolistica il settore ... Mafia nel trapanese, scatta l'operazione Esperia: arresti e perquisizioni in tutta la provincia VIDEO. I Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale ...