Libri in dono: la bella iniziativa della Farmacia Salvo D'Acquisto di Palidoro (Di martedì 6 settembre 2022) Fiumicino – "Doniamo Libri per ricordare un eroe": questa l'iniziativa della Farmacia Salvo D'Acquisto di Palidoro volta ad onorare il ricordo del giovane vicebrigadiere Salvo D'Acquisto che a soli 22 anni rinunciò alla propria vita per liberare 22 ostaggi dei tedeschi durante la II Guerra Mondiale. Ostaggi che di lì a poco sarebbero stati fucilati senza scrupoli per ritorsione. Era il 22 settembre del 1943: "Per questo, – spiega lo staff della Farmacia – proprio il 23 settembre prossimo, insieme al fratello di Salvo, Alessandro D'Acquisto, consegneremo alla Scuola di Torrimpietra (I.C. Torrimpietra), quaranta Libri, da loro richiesti, utili per il ...

