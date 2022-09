La focaccia super soffice dentro e croccantissima fuori | Impasto facile e pazzesco!

Cucinapugliese : Focaccia barese ?? super buona ?? VIDEO #shorts CARICATO SUL CANALE #YouTube DE 'La Cucina Pugliese' ??… -

RicettaSprint

saporita e con poche calorie, buonissima In questo caso le calorie che troviamo per porzione sono circa 140, quindi non male per essere qualcosa di speciale come una, per una ...Ecco che la nostra ottimaè pronta ed ècroccante e buonissima da mangiare siamo certi che il risultato è veramente incantevole ed andrà a ruba, e poi l'odore dellainvaderà ... Focaccette senza forno, le prepari in 5 minuti usando una semplice padella