Kvaratskhelia | il ct della Georgia | “Approccio positivo Gli dico sempre una sola cosa sul Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 settembre 2022) Raffaele Auriemma, a Radio Crc nel corsotrasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha intervistato Willy Sagnol, attuale commissario tecnico: “sta facendo bene, giocare in Italia è un test importante per un giocatoreno, ma per ciò che sta facendo vedere, ad oggi, il suo impatto è molto. Credo molto in lui ed infatti appena sono diventato ctl’ho notato subito.ha spiccate qualità tecniche ed ha una capacità incredibile di essere efficace. Inoltre, credo possa migliorare e la cura Spalletti lo aiuterà possa a crescere: reputo l’allenatore delmolto valido”. Il mister ha proseguito: “Recentemente ho sentitoe ...