Inseguimento a Milano: l’auto dei fuggitivi si ribalta e loro scappano a piedi. I carabinieri fermano un uomo con calci e pugni (Di martedì 6 settembre 2022) Inseguimento da film in mattinata a Milano da parte dei carabinieri sulle tracce di un’auto che sfrecciava a tutta velocità nel tunnel di via Gattamelata in direzione della città. Il fatto è accaduto poco dopo le 8.30 del mattino. l’auto dei fuggitivi, con targa romena, a bordo della quale si trovavano 4 persone, ne ha urtata un’altra e si è ribaltata. “Stavo andando in ufficio, lavoro qui vicino. Mi è sfrecciata di fianco questa macchina ho visto adesso che è un bmw. Ho sentito una gran botta. Ho sentito le sirene, pensavo fosse l’ambulanza. Mi sono spostata ma ho fatto appena in tempo. Mi è sfrecciata quest’auto accanto e poi l’ho vista volare”, racconta una signora che ha assistito a quanto accaduto e per poco non è stata travolta. I quattro sono poi scappati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)da film in mattinata ada parte deisulle tracce di un’auto che sfrecciava a tutta velocità nel tunnel di via Gattamelata in direzione della città. Il fatto è accaduto poco dopo le 8.30 del mattino.dei, con targa romena, a bordo della quale si trovavano 4 persone, ne ha urtata un’altra e si èta. “Stavo andando in ufficio, lavoro qui vicino. Mi è sfrecciata di fianco questa macchina ho visto adesso che è un bmw. Ho sentito una gran botta. Ho sentito le sirene, pensavo fosse l’ambulanza. Mi sono spostata ma ho fatto appena in tempo. Mi è sfrecciata quest’auto accanto e poi l’ho vista volare”, racconta una signora che ha assistito a quanto accaduto e per poco non è stata travolta. I quattro sono poi scappati a ...

TgrRaiLombardia : Le incredibili immagini dell'#inseguimento a #Milano in zona #Portello @_Carabinieri_ - EmyRoyaleagle : RT @localteamtv: Milano, inseguimento nel tunnel di via Gattamelata. La caccia all'uomo da parte dei carabinieri in presa diretta https://t… - DanielePG_Z : RT @localteamtv: Milano, inseguimento nel tunnel di via Gattamelata. La caccia all'uomo da parte dei carabinieri in presa diretta https://t… - MarisciaFox : RT @localteamtv: Milano, inseguimento nel tunnel di via Gattamelata. La caccia all'uomo da parte dei carabinieri in presa diretta https://t… - Volpina67046713 : RT @localteamtv: Milano, inseguimento nel tunnel di via Gattamelata. La caccia all'uomo da parte dei carabinieri in presa diretta https://t… -