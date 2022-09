Inghilterra, la Regina nomina ufficialmente Liz Truss nuova Premier (Di martedì 6 settembre 2022) Roma – Liz Truss è la nuova Premier britannica. E’ stata nominata formalmente dalla Regina Elisabetta, nel castello di Balmoral, dopo le dimissioni di Boris Johnson. “Appoggerò Liz Truss e il nuovo governo in ogni passo che farà”. Lo ha detto Boris Johnson nel suo discorso congedandosi da Downing Street, rivendicando i successi del suo governo, dalla Brexit alle vaccinazioni anti-Covid, dalla riduzione della disoccupazione al sostegno all’Ucraina e alle “eroiche forze” di Kiev dopo l’invasione russa. Johnson ha quindi parlato dell’economia e della crisi energetica “causata dalla guerra terribile di Putin”. “So che Liz Truss e questo governo faranno il possibile perché la gente superi questa crisi”, ha affermato, sottolineando che il presidente russo Vladimir Putin non ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Roma – Lizè labritannica. E’ statata formalmente dallaElisabetta, nel castello di Balmoral, dopo le dimissioni di Boris Johnson. “Appoggerò Lize il nuovo governo in ogni passo che farà”. Lo ha detto Boris Johnson nel suo discorso congedandosi da Downing Street, rivendicando i successi del suo governo, dalla Brexit alle vaccinazioni anti-Covid, dalla riduzione della disoccupazione al sostegno all’Ucraina e alle “eroiche forze” di Kiev dopo l’invasione russa. Johnson ha quindi parlato dell’economia e della crisi energetica “causata dalla guerra terribile di Putin”. “So che Lize questo governo faranno il possibile perché la gente superi questa crisi”, ha affermato, sottolineando che il presidente russo Vladimir Putin non ...

