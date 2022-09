Gli operatori turistici a De Luca: La Penisola sorrentina è un inferno ma la Regione fa progetti per il Cilento (Di martedì 6 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera con la quale gli operatori turistici della Penisola sorrentina chiedono al Presidente De Luca un confronto per discutere sulla disparità nei progetti e nelle iniziative della Regione tra Salerno/Cilento e Penisola sorrentina “disparità che penalizza enormemente il nostro territorio”. Gentile Presidente De Luca Le trasmettiamo questa bella fotografia che circola oggi sul web, pubblicata sulla pagina social del Presidente Cascone. La foto accompagna un lungo messaggio dedicato a tanti progetti realizzati per Salerno e per il Cilento. Sicuramente opere e iniziative che arricchiscono questi territori e dunque che non possono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera con la quale glidellachiedono al Presidente Deun confronto per discutere sulla disparità neie nelle iniziative dellatra Salerno/“disparità che penalizza enormemente il nostro territorio”. Gentile Presidente DeLe trasmettiamo questa bella fotografia che circola oggi sul web, pubblicata sulla pagina social del Presidente Cascone. La foto accompagna un lungo messaggio dedicato a tantirealizzati per Salerno e per il. Sicuramente opere e iniziative che arricchiscono questi territori e dunque che non possono ...

