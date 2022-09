Covid: in Campania in aumento il tasso di positività (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In aumento il tasso di positività in Campania. 16.716 i test effettuati, 2.455 i positivi: la percentuale è del 14,68 rispetto all’11,87 di ieri. Due i morti nelle ultime 48 ore, altri quattro in precedenza ma registrati solo iri. Stabile l’occupazione delle terapie intensive (8), in calo le persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria, da 277 a 271. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inildiin. 16.716 i test effettuati, 2.455 i positivi: la percentuale è del 14,68 rispetto all’11,87 di ieri. Due i morti nelle ultime 48 ore, altri quattro in precedenza ma registrati solo iri. Stabile l’occupazione delle terapie intensive (8), in calo le persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria, da 277 a 271. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

