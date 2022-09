Alessandro Diamanti | “Dove sono i Totti o i Del Piero?”

Leggi su danielebartocciblog

(Di martedì 6 settembre 2022), un nome, una garanzia. Ospite di recente della diretta Instagram di Calciatori Ignoranti a cui abbiamo partecipato con molto piacere, grazie all’amico, digital manager e match analyst Luca Diddi, il centrocampista e capitano del Western Utd ha risposto ad alcune domande, raccontando la sua nuova esperienza in Australia.‘Alino’si è soffermato sulla recente eliminazione dell’Italia di Roberto Mancini dai Mondiali di Qatar 2022. Ecco le sue dichiarazioni anche in relazione ai nuovie ai nuovi Del. Siamo qui con. Alino… Come si vive in Australia? La consiglieresti ad un ragazzo che vuole fare un’esperienza anche calcistica? “In Australia la qualità della vita è altissima, tra le ...