Uomini e Donne, domenica si festeggia il "Gemma Galgani day": di cosa si tratta

"L'orribile 4 settembre": così l'ha chiamato Trash Italiano, oppure come ha scritto qualcun altro il "Gemma Galgani day", una ricorrenza legata alla più famosa dama di Uomini e Donne. Non una ricorrenza felice, purtroppo. Il 4 settembre del 2016, infatti, Gemma Galgani decide di chiudere la relazione con Giorgio Manetti, che resta tutt'ora il suo più grande amore nel programma di Maria De Filippi. Tra il serio e il faceto, i fan del programma hanno ricordato la data sui social, così come tante pagine di gossip.

