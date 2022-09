Sudtirol | UFFICIALE l’arrivo di Masiello | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Innesto importante per ilche ingaggia e ufficializzadel difensore AndreaInnesto importante per ilche ingaggia e ufficializzadel difensore Andrea. ? ? Andreaè un giocatore biancorosso.? https://t.co/TJFagvp443 pic.twitter.com/15sYmdEuPP— FC Südtirol (@fclubsuedtirol) September 5, 2022 L’ex Genoa ha firmato un contratto annuale con il club neo promosso in Serie B e dalle prossime partite sarà a disposizione di Bisoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.