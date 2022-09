“Sono il papà single di una bimba felice”: la lettera di Luca Trapanese a Giorgia Meloni (Di lunedì 5 settembre 2022) È l’amore che rende una famiglia tale, non i legami di sangue. Sono la presenza, la cura e il rispetto, e non la tradizione o la natura, come qualcuno tende sempre a voler sottolineare. Perché non esistono famiglie di serie A e di serie B, né legami che Sono più importanti di altri. Esistono le persone, e Sono quelle che ci fanno sentire a casa, in famiglia. È un po’ questo, in sintesi, il significato di quella lettera che Luca Trapanese ha scritto per Giorgia Meloni. L’assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha utilizzato il suo profilo Instagram per parlare nuovamente della sua famiglia. Non una tradizionale, o almeno non come gli altri la intendono, ma una straordinaria che ha fatto dell’amore e della presenza le ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 settembre 2022) È l’amore che rende una famiglia tale, non i legami di sangue.la presenza, la cura e il rispetto, e non la tradizione o la natura, come qualcuno tende sempre a voler sottolineare. Perché non esistono famiglie di serie A e di serie B, né legami chepiù importanti di altri. Esistono le persone, equelle che ci fanno sentire a casa, in famiglia. È un po’ questo, in sintesi, il significato di quellacheha scritto per. L’assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha utilizzato il suo profilo Instagram per parlare nuovamente della sua famiglia. Non una tradizionale, o almeno non come gli altri la intendono, ma una straordinaria che ha fatto dell’amore e della presenza le ...

