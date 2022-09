Siamo fatte anche di sogni, ma per vivere dobbiamo svegliarci (Di lunedì 5 settembre 2022) Si può sognare una moltitudine di bevande; ma quando si ha veramente sete bisogna svegliarsi per bere. Sigmund Freud Siamo fatte di sogni, di speranze e di illusioni, le stesse che troppo spesso si infrangono prepotentemente contro i muri della realtà che viviamo. Quella realtà dalla quale ogni tanto fuggiamo quando niente va come avevamo immaginato. Ed è in quei momenti che quella porta che si apre sul mondo dei sogni diventa la nostra perfetta via di fuga, perché ci permette di accedere a un luogo fatto a nostra immagine e somiglianza. Un posto in cui tutto ciò che abbiamo sempre desiderato prende forma. Una destinazione sicura dalla quale non vorremmo allontanarci mai. Ed è bello sognare, sia quando lo facciamo socchiudendo gli occhi, sia quando il nostro sguardo è vigile e fisso. Ma la verità è che per realizzare ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 settembre 2022) Si può sognare una moltitudine di bevande; ma quando si ha veramente sete bisogna svegliarsi per bere. Sigmund Freuddi, di speranze e di illusioni, le stesse che troppo spesso si infrangono prepotentemente contro i muri della realtà che viviamo. Quella realtà dalla quale ogni tanto fuggiamo quando niente va come avevamo immaginato. Ed è in quei momenti che quella porta che si apre sul mondo deidiventa la nostra perfetta via di fuga, perché ci permette di accedere a un luogo fatto a nostra immagine e somiglianza. Un posto in cui tutto ciò che abbiamo sempre desiderato prende forma. Una destinazione sicura dalla quale non vorremmo allontanarci mai. Ed è bello sognare, sia quando lo facciamo socchiudendo gli occhi, sia quando il nostro sguardo è vigile e fisso. Ma la verità è che per realizzare ...

