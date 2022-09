Lutto per Emma Marrone, è scomparso il papà Rosario (Di lunedì 5 settembre 2022) “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Con queste parole Emma Marrone conferma le voci che da qualche ora circolavano sul web. Rosario Marrone, il papà della cantante salentina, è morto all’improvviso all’età di 66 anni. Il messaggio dell’artista segue il comunicato del Comune di Aradeo, il paese in provincia di Lecce nel quale risiede abitualmente la famiglia Marrone. L’uomo era noto per il suo impegno politico e sociale nella comunità, in passato aveva rivestito infatti il ruolo di amministratore e presidente del consiglio comunale. Rosario Marrone è stato uno dei punti di riferimento più importanti per la cantante salentina, per la mamma Maria e per Francesco, il fratello di Emma. ... Leggi su diredonna (Di lunedì 5 settembre 2022) “Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Con queste paroleconferma le voci che da qualche ora circolavano sul web., ildella cantante salentina, è morto all’improvviso all’età di 66 anni. Il messaggio dell’artista segue il comunicato del Comune di Aradeo, il paese in provincia di Lecce nel quale risiede abitualmente la famiglia. L’uomo era noto per il suo impegno politico e sociale nella comunità, in passato aveva rivestito infatti il ruolo di amministratore e presidente del consiglio comunale.è stato uno dei punti di riferimento più importanti per la cantante salentina, per la mamma Maria e per Francesco, il fratello di. ...

fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - fanpage : Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - Renata91493146 : RT @11Giuliano: Conseguenze: San Benedetto dei Marsi in lutto, muore la giovane mamma Chiara D’Elia di 36 anni. Un lutto ha colpito la comu… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 28/08/22 CAMPOBASSO (CB) - Scuola in lutto per la scomparsa di Fabio Calandrella 59 anni, laureato in Giurisprudenza… - infoitinterno : Gragnano in lutto per Ale, domani il giorno dell'addio -