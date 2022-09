LIVE – Salisburgo-Milan | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il, dopo l’ottimo avvio di stagione, torna a calcare il palcoscenico europeo contro ilnel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Nella giornata odierna, lunedì 5 settembre, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Pioli in conferenza: 'Oggi ho visto Liverpool, Chelsea e Salisburgo. Ora a casa vedrò altre partite' https://t.c… - morelli_rinaldo : Da Rinaldo Morelli NEWS: -

In streaming su cellulare, tablet e pc, la gara sarà visibile su Sky Go e Now TV, ma anche su Infinity+. DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salisburgo-Milan, con calcio d'inizio alle ore 21 alla Red Bul ...I rossoneri sono tornati a lavorare a Milanello dato che tra due giorni c’è la Champions da disputare! Tutte le novità dal centro sportivo ...