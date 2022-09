Lavorazioni CNC | cosa sono e a cosa servono

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) Per lavorazione in CNC si intende la disciplina della meccanica di precisione, applicata per lo più nel settore industriale e che richiede una grande attenzione in ogni singola fase di lavorazione. Si tratta di una lavorazione che ha sconvolto positivamente numerosi settori e che si suddivide in meccanica e numerica. Cidelle differenze tra le due tipologie, ma entrambe sidimostrate indispensabili anche nel settore medico e farmaceutico, che come è noto necessitano l’utilizzo di apparecchi estremamente precisi. La peculiarità principale di questi due tipi di lavorazione è infatti l’elevato livello di accuratezza e per questo si chiamano macchine di precisione. Differenza tra macchina di precisione meccanica e numerica In entrambi i casi vengono utilizzati degli strumenti come i torni e le frese per lavorare diversi materiali, per lo ...